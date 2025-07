PONTE A GREVE - LA MEDICINA DEL FUTURO: REGIONE, UNICOOP E VOLONTARIATO INSIEME

Da oggi, fino al 25 luglio, presso la galleria del centro commerciale Coop di Ponte a Greve, a Firenze, sono allestite due postazioni dove informarsi su tutte le opportunità della telemedicina e sui servizi di sanità digitale: l’iniziativa è promossa da Regione Toscana e Unicoop Firenze, in collaborazione con Anpas Toscana, Federazione delle Misericordie Toscane e Caritas Firenze, in vista della nuova piattaforma digitale regionale la cui attivazione è prevista entro il mese di luglio 2025. Uno stand sarà dedicato alla telemedicina: sarà possibile visionare e effettuare simulazioni di televisite, teleconsulti e telemonitoraggi e avere informazioni e supporto per l’utilizzo del kit di telemedicina che Regione Toscana mette a disposizione, in particolare dei pazienti cronici. L’altro stand sarà invece presidiato dai volontari di Anpas Toscana, Federazione delle Misericordie Toscane e Caritas Firenze che forniranno informazioni e supporto operativo per l’utilizzo di servizi di sanità digitale quali la tessera sanitaria e lo Spid, il fascicolo sanitario elettronico, l’App Toscana Salute, la ricetta dematerializzata, il cambio medico, il progetto celiachia, il trasporto dei fragili e il portale Cup. Nel 2024 in toscana, tolti i pazienti seguiti in assistenza domiciliare, sono state più di novantamila le televisite effettuate, a cui si aggiungono oltre 31 mila teleconsulti effettuati ogni anno e 67 mila misurazioni a distanza di elettrocardiogrammi che arrivano in ospedale direttamente dalle ambulanze del 118. Sulla piattaforma unica di telemedicina, che consentirà a breve di erogare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e teleassistenza, sono stati assegnati alla Regione Toscana 34,5 milioni di euro, finanziati attraverso il Pnrr.