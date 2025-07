VERNIO - LA MUSICA DEI DIRE STRAITS SULL’ALPE DI CAVARZANO: L’EVENTO AL TRAMONTO

Hanno sfidato la pioggia estiva e il classico ‘fresco”’ della montagna per ascoltare, al tramonto, le canzoni più belle dei dire straits. In tanti, muniti di piumino e cappucci, si sono dati appuntamento sull’alpe di Cavarzano, Vernio, in una serata magica per osservare le stelle ascoltando intramontabili pezzi della storia del rock. Brani come “Sultans of swing”, “Money For Noting”, “Romeno and Juliet” eseguiti alla perfezione dalla Cover Band Dire Straits Reload impegnata in questi mesi in un tour italiano ed europeo. Impatto sonoro impeccabile ed una location davvero suggestiva, l’evento è stato apprezzatissimo dai fan della band britannica e non solo. A mantenere alto il calore del pubblico anche il vin brulè realizzato dalla Pro Loco di Vernio organizzatrice dell’evento insieme al comune.