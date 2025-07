CAMPI BISENZIO (FI) - LA PAURA DEI DAZI BLOCCA IL MERCATO AUTO

Non sono tempi facili per il mercato dell’auto in Italia: nel giugno 2025 rispetto al giugno 2024 si è registrato un -17,4% con un -29% del mercato dei privati . A peggiorare la situazione la paura per i dazi di Trump , la concorrenza cinese con vetture a basso costo e la mancanza di incentivi statali. I produttori di auto del vecchio continente speravano che dal braccio di ferro Unione Europea Stati Uniti si sarebbe potuti arrivare a una esenzione reciproca dei dazi , e invece si sono ritrovati con un balzello del 15 per cento, che è certamente meglio del 27,5 che rischiavano, ma comunque più del 10 per cento ottenuto ad esempio dal Regno Unito, e decisamente più del 2,5 per cento di dazi che gli Usa imponevano prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca.