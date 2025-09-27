TOSCANA - LA TOSCANA SETTIMA IN ITALIA PER TRUFFE ROMANTICHE

Si presentano come avvenenti ragazze in cerca di compagnia con imprevisti problemi economici, militari lontani dal paese d’origine bloccati al confine, personaggi dello spettacolo alla ricerca di relazioni autentiche e fuori dallo show business con l’unico obiettivo di portare via soldi e proprietà. Una minaccia insidiosa che fa leva sul senso di solitudine e mancanza d’affetto per sottrarre denaro e danneggiare le vittime. Sono le truffe romantiche, conosciute anche come “romance scam” fenomeno in crescita con il digitale, analizzato per la prima volta in uno studio basato sui dati Istat, Banda d’Italia e Polizia di Stato. La Toscana è tra le regioni nella top ten per persone vulnerabili caduti nel tranello. Tra i fattori che aumentano i rischio di incapparci la combinazione di popolazione matura, con un reddito medio elevato ed una notevole attività sui social media. C’è poi la posizione geografica, l’area centro nord presenta infatti, stando alla classifica, un rischio più elevato rispetto a sud e isole. Ad essere più a rischio solo le donne e gli uomini tra i 45 e i 55 anni di età, ovvero coloro che hanno una stabilità economica e sono in molti casi senza moglie o figli, c’è poi la capacità di saper riconoscere o meno i pericoli che si basa sulle proprie competenze digitali, i social sono il terreno perfetto nel quale è più facile per i truffatori camuffare identità e mantenere tramite chat quotidiane un contatto con la vittime. L’indice di rischio in toscana è del 7,64.

Spesso, per fare ancora più breccia, gli impostori si fingono anche personalità note come cantanti, attori, personaggi famosi (magari anche con l’aiuto della intelligenza artificiale) così da fare leva sulla loro popolarità, sfruttandone l’autorevolezza, l’affidabilità e perché no, anche un sentimento di lusinga che tra ingenuità e incapacità di distinguere il vero dal falso rappresentano il cocktail perfetto. Il senso di vergogna, poi, rischia di far cadere nel vuoto numerose potenziali denunce.