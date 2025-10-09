Attualità

PISA - L’AEROPORTO GALILEI DIVENTA PIU’ GRANDE

Rachele Campi
20 milioni di euro per l’aeroporto di Pisa sono stati investiti per creare la nuova area arrivi. Un progetto che punta a dare più servizi allo scalo più importante della Toscana.

