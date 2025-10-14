Attualità

PISA - L’APPELLO DI RAYANAIR A GIANI SULL’ADDIZIONALE COMUNALE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Ryanair consolida il rapporto con Toscana Aeroporti. A Pisa al Galilei Galilei e’ stato presentato il piano operativo invernale 2025. 37 rotte, di cui due nuove : Amman e Varsavia, oltre all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech e Tirana. Un problema resta però l’addizionale comunale. Un freno per gli investimenti delle compagnie aeree sul territorio. Da qui l’appello di Ryanair al rieletto presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Da Toscana Aeroporti l’impegno all’ampliamento del Galilei per una crescita sempre maggiore del numero dei passeggeri.

Articoli correlati

LUCCA - LA FABBRICA DELL’ARIA ARRIVA ALL’OSPEDALE DI...

LIVORNO - NUOVO SERVIZIO PORTA A PORTA PER...

TOSCANA - MORTI SUL LAVORO, LA TOSCANA TORNA...

FIRENZE - Operato per un tumore che non...

PRATO - Alluvione 2023, arriva la Commissione parlamentare...

PISTOIA - IL DISTRETTO FERROVIARIO CERCA SOSTEGNO PER...

Toscana - TURISMO RURALE IN CRESCITA: CAMPAGNA E...

FIRENZE - LA FESTA DELL’OTTIMISMO DE “IL FOGLIO”...

TOSCANA - Elezioni regionali in Toscana: tutto quello...

FIRENZE - CONVERSAZIONI CON IL GENIO: LEONARDO PRENDE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia