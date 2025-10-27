TOSCANA - LEGAMBIENTE: FIRENZE MIGLIORA SOSTENIBILTA’ CITTADINA. CLASSIFICA ECOSISTEMA URBANO

Nell’ultima edizione del rapporto ‘Ecosistema urbano’, classifica dei 106 capoluoghi di provincia stilata da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, alcuni movimenti positivi riguardano Firenze, Pisa, Livorno e Siena. In mezzo alla classifica troviamo Prato (41) e Lucca (44), invece fanalini di coda sono Grosseto (68 posizione) e Pistoia (90). In particolare il capoluogo toscano dal 63/o posto della passata edizione si piazza al 21/o.

Tra i miglioramenti di Firenze, si spiega in una nota, “crescono i passeggeri trasportati dal servizio di tpl (dai 225 viaggi procapite all’anno della passata edizione agli attuali 247) e migliora anche l’offerta del servizio; nella raccolta differenziata Firenze passa dal 55,7% dello scorso anno a oltre il 60%; e migliora negli indici dedicati agli inquinanti atmosferici. Scendono ancora le auto circolanti (dalle 56 della passata edizione alle attuali 55 ogni 100 abitanti) e Firenze è sesta assoluta in questo tema. Buonissima, infine, la performance nell’uso del suolo che migliora nettamente dalla passata edizione passando da 6 su 10 nell’indice sintetico all’attuale 9 su 10. Tra i miglioramenti da attuare a Firenze invece rimane lavorare sulla dispersione di più di un terzo dell’acqua potabile immessa nelle reti idriche”.

Lucca spicca invece “nella classifica nazionale per il maggior numero per mq di strisce pedonali per abitante (679,4). Per quanto riguarda la presenza di polveri sottili PM2,5 Pistoia e Lucca vengono segnalate per la scarsa qualità dell’aria, male anche Siena, Livorno e Prato per la presenza di Ozono(O3). Bene per la raccolta differenziata (sopra il 60%) a Lucca, Massa e Prato. Pisa invece guida la classifica delle aree con ztl (1.604,6 m²/100 ab) e quella dei capoluoghi con una bassa dispersione di acqua tra 15-20%. Infine Grosseto spicca per la buona raccolta differenziata sopra il 65% e in termini negativi per la bassa offerta di trasporto”.