FIRENZE - LEUCEMIE INFANTILI, DONATA AL MEYER APPARECCHIATURA PER TERAPIA CAR-T

Un elettroporatore per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze. E’ la donazione dell’associazione Girotondo per sempre e la Fondazione Fratini insieme e a cassa di risparmio Firenze. Si tratta di uno strumento d’avanguardia utile in alcune terapie contro le leucemie infantili, come la Car-t, dove si utilizzano le cellule del sistema immunitario per combattere il cancro. La donazione promotrice della donazione è nata nel 2000 proprio con l’obiettivo di aiutare i bambini che lottano contro mali ingiusti e terribili. L’apparecchiatura, già consegnata e collaudata, va a completare una precedente donazione ed amplia la possibilità di manipolazione cellulare in ambiente controllato, permettendo attraverso l’innesto di un gene di produrre linfociti ‘ingegnerizzati’ da usare per la terapia senza ricorrere a virus come vettori e dunque in un ambiente sicuro ed automatizzato. Il nuovo macchinario ricevuto dall’ospedale è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale toscana, a cui – assieme al presidente Giani – hanno partecipato il presidente dell’associazione “Girotondo per sempre” Stefano Boccalini, il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer Paolo Morello Marchese, rappresentanti della Fondazione Fratini, Stefano Ermini per il Centro trasfusionale Meyer e Veronica Tintoti del reparto oncoematologia.