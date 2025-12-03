Attualità

PISA - L’OPERA PRIMAZIALE FA IL PUNTO SU ACCESSIBILITA’

Rachele Campi
Investimenti per l’accessibilità ingenti e continui. E’ l’obiettivo dell’Opera Primaziale Pisana, che in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con Disabilità, ha fatto il punto sui risultati raggiunti nell’ultimo anno. Il Peba il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche un programma per step che eliminerà tutte le barriere architettoniche all’interno del contesto museale monumentale. C’è una parte dedicata ai percorsi tattili e sensoriali. Quest’anno è stata presentata una novità cioè la miniatura del pergamo di Giovanni Pisano. Dal 13 dicembre sarà aperta presentata la mostra di Giovanni Pisano Memorie di uno scultore. Premiati anche alcuni studenti del liceo artistico Russoli di Pisa che hanno partecipato a progettare la comunicazione visiva della giornata internazionale sulla disabilità e infine il premio all’opera della Primaziale “Costruiamo Gentilezza nella vita”.

