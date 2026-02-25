Attualità

PRATO - Manifestazione Remigrazione: cresce la protesta in città. I Sudd Cobas chiamano alla mobilitazione

Nel mirino delle proteste contro l'iniziativa c'è anche la data scelta: il 7 marzo è infatti il giorno in cui nel 1944 scattò la deportazione degli operai pratesi che avevano partecipato allo sciopero generale
Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

E’ bastato l’annuncio della manifestazione del 7 marzo quando Prato ospiterà un’iniziativa nazionale del comitato Remigrazione e Riconquista, per scatenare un muro di proteste e la mobilitazione di sindacati e forze politiche di sinistra. Il 7 marzo a Prato non è una data qualsiasi: nel 1944, in seguito allo sciopero generale contro il giogo nazifascista, il regime avvio la deportazione degli operai nei lager tedeschi: ne furono deportati oltre 130 e pochissimi tornarono a casa.

L’iniziativa fa seguito alle conferenze di Grosseto e Pistoia, dove ci sono stati problemi di ordine pubblico con una forte contestazione. C’è timore, quindi, che anche a Prato la situazione possa degenerare. I Sudd Cobas hanno chiamato tutti a raccolta per una contromanifestazione. Voci critiche si sono levate anche da Avs e Sinistra Civica Ecologista che dice: “E’ necessario respingere questo tentativo di infangare le radici più profonde e più genuine della città con manifestazioni che disseminano e istigano all’odio, piene di violenza e razzismo”.

Il pensiero non può che andare al 23 marzo 2019 quando una manifestazione indetta da Forza Nuova per i 100 anni del fascismo provocò una grande mobilitazione di tutte le forze democratiche. “Non useremo il termine remigrazione- ha chiarito Sarah Caudiero dei Sudd Cobas – perché si tratta di un vero e proprio progetto di deportazioni di massa. Prato è da sempre città di immigrati, prima dal sud Italia e oggi anche da tutti i continenti. E’ intollerabile che i fascisti arrivino in città a parlare di deportazioni”. Intanto il 28 febbraio alle 15:30 si svolgerà un assemblea pubblica al Circolo Arci Curiel: “La proposta che porteremo all’assemblea di sabato, a cui invitiamo tutte le forze sindacali e dell’associazioniamo – spiegano i Sudd Cobas -, sarà di una grande manifestazione popolare ed unitaria che parta da piazza delle Carceri, luogo delle deportazione del 1944. È il momento di mettere da parte le differenze e le bandiere per una manifestazione unitaria che veda protagonisti I lavoratori e le lavoratrici migranti di questo distretto”. “L’appello a convergere – continua Caudiero – è stato già raccolto dal Coordinamento Migranti ed è aperto a tutta la città democratica e antirazzista. Vogliamo un percorso aperto e largo, che metta al centro il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici migranti”.

“La manifestazione – spiegano ancora i Sudd Cobas – non si limiterà a contestare il progetto di deportazione, ma rivendicherà il diritto alla cittadinanza per tutti i lavoratori che qui vivono e lavorano e per i loro figli”. Non è esclusa la proclamazione di uno sciopero generale provinciale proprio contro la manifestazione del 7 marzo.

Articoli correlati

LIVORNO - CROCIERE: ATTESI 900 MILA PASSEGGERI NEL...

PIOMBINO - ACCIAIERIE, METINVEST E JSW VERSO LA...

BAGNO A RIPOLI - SCHEDATURA SCUOLE: MOZIONE FDI...

PISA - CREATIVE DAY, IL FUTURO DELLA CREATIVITÀ...

FIRENZE - BAGNOLI: “FIORENTINI TORNINO IN CENTRO PER...

FIRENZE - IL PASSAPORTO? SI FA ALLA POSTA...

TOSCANA - 173 MILIONI DI EURO PER LA...

TOSCANA - CALABRONE ASIATICO: 1300 NIDI DISTRUTTI IN...

PISA - TURISMO, OLTRE UN MILIONE DI ARRIVI...

FIRENZE - TORNA TOURISMA, IL SALONE DELL’ARCHEOLOGIA PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia