Attualità

PRATO - LIBERAZIONE E DOMANI CORTEGGIO, LA CITTÀ IN FESTA

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

La Marcia della Pace a Figline, svolta ieri sera alla presenza di tante persone, ha chiuso le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione di Prato dall’occupazione nazifascista. La marcia si è snodata lungo la strada che porta al borgo di Figline per concludersi davanti al monumento dei 29 Martiri, dove è stata deposta una corona ed è stato reso omaggio ai partigiani trucidati dai tedeschi in fuga dalla città. In piazza dei Partigiani si sono poi tenuti gli interventi ufficiali dei rappresentanti del Comune di Prato e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Per la prima volta non c’era un sindaco in carica, visto il commissariamento del Comune.

Domani, intanto, 8 settembre, giorno della Natività di Maria, è la festa più importante del calendario civile e religioso della città. Il giorno della Madonna della Fiera. Come ogni anno, la ricorrenza sarà animata dal tradizionale Corteggio Storico e dall’Ostensione della Sacra Cintola custodita nella Cattedrale di Santo Stefano, simbolo della profonda devozione mariana della comunità pratese.

Articoli correlati

EMPOLI - MAXIEVACUAZIONE PER 5MILA: RIMOSSO L’ORDIGNO

LIVORNO - SICUREZZA: NUOVE MISURE DOPO IL COMITATO...

LIVORNO - RALLYE ELBA STORICO, TROFEO LOCMAN ITALY

TOSCANA - UNIVERSITà: CRESCONO I FONDI PER IL...

FIRENZE - AL PARCO DELLE CASCINE TORNA CIRK...

LIVORNO - DIFENDIAMOCI DALLE FAKE NEWS. LA VERITA’...

toscana - Oltre 29mila vanno a Caritas 34%...

PISTOIA - NUOVA ERA PER LA FERROVIA PISTOIA-MONTECATINI

FIRENZE - ENERGY MANAGER: IL CORSO ITS PER...

TOSCANA - TOSCANA IN LUTTO PER LA MORTE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia