Attualità

Firenze - Mercati globali e Anteprime: la Toscana si presenta

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

La Toscana del vino apre la Settimana delle Anteprime , in programma fino al prossimo 20 febbraio Tra degustazioni, dati e nuove strategie, emerge una regione che punta su qualità e sostenibilità: il 38% dei vigneti è bio e il 97% delle superfici è a denominazione. Una filiera che vale il 12% dell’agricoltura regionale e guarda ai mercati globali.
Il percorso proseguirà verso BuyWine Toscana, l’11 e 12 marzo, con produttori e buyer da 49 Paesi.

Articoli correlati

Impruneta (FI) - “Integra”, un modello per l’accesso...

TOSCANA - CISL PROPONE A IMPRESE E ISTITUZIONI:...

FIRENZE - NEL DIBATTITO SULL’URBANIZZAZIONE SPUNTA IL COMITATO...

FIRENZE - MIGRAZIONI: GENETICAMENTE INARRESTABILI. I TOSCANI ETRUSCHI?...

PISA - RICERCATORI A LAVORO PER LA SALVAGUARDIA...

FIRENZE - IRPET: DISTRETTO MODA IN MIGLIORAMENTO MA...

TOSCANA - DISPARITA’ DI GENERE, ANCHE IN TOSCANA...

FIRENZE - PROTESTA LAVORATORI REGIONE TOSCANA CONTRO TAGLIO...

PRATO - ANCORA DROGA ALLA DOGAIA: NUOVE PERQUISIZIONI

PISTOIA - METALMECCANICI: IPOTESI NUOVO CONTRATTO AL VAGLIO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia