Firenze - Mercati globali e Anteprime: la Toscana si presenta

La Toscana del vino apre la Settimana delle Anteprime , in programma fino al prossimo 20 febbraio Tra degustazioni, dati e nuove strategie, emerge una regione che punta su qualità e sostenibilità: il 38% dei vigneti è bio e il 97% delle superfici è a denominazione. Una filiera che vale il 12% dell’agricoltura regionale e guarda ai mercati globali.

Il percorso proseguirà verso BuyWine Toscana, l’11 e 12 marzo, con produttori e buyer da 49 Paesi.