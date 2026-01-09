Toscana - MERCATO DEL VINO: CAMBIANO GUSTI E STRATEGIE

Il mercato del vino sta attraversando una fase di assestamento dopo l’impennata dei consumi registrata nel periodo post-pandemico. La crescita improvvisa ha lasciato spazio a dinamiche più caute, mentre cambiano anche le preferenze dei consumatori, oggi più orientati verso stili diversi e visioni più contemporanee del vitigno principe di toscana il Sangiovese. In questo scenario, anche le cantine toscane sono chiamate a trovare un nuovo equilibrio.

Per questo motivo molti produttori stanno orientando le loro scelte verso vini in cui il frutto rimane centrale e l’uso del legno è più misurato, uno stile capace di incontrare il gusto delle nuove generazioni.