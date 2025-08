PISA - MINACCIANO RAGAZZI CON SCACCIACANI PER RAPINA, MINORI DENUNCIATI

E’ una storia che apre uno spaccato sulla vita dei più giovani. Un episodio è avvenuto a Calci, nel Pisano. Un gruppo formato da tre ragazzi ne accerchia altri due. Lo scopo è quello di rapinarli. Ma il colpo va male, niente bottino, i giovani non hanno niente da consegnare. E’ in quel momento che per non voler tornare a casa a mani vuote, non trovando di meglio, i tre si sono fatti consegnare da uno dei due malcapitati un pacchetto di sigarette. Ad agire sarebbero stati dei minorenni, poi denunciati dai carabinieri. L’accusa è quella di rapina in concorso, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Si perchè avrebbero agito minacciando i giovani con una pistola. I militari sono intervenuti in seguito a una richiesta giunta nel tardo pomeriggio attraverso il numero unico delle emergenze 112: i giovani rapinati hanno detto di essere stati avvicinati da tre minorenni a bordo di un motociclo, uno dei quali impugnava una pistola. I carabinieri in breve tempo hanno rintracciato i tre che sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani con caricatore inserito e un colpo caricato, nonché una dose di hashish. Inoltre il motorino in loro possesso è risultato rubato.