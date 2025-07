MONTEMURLO - Montemurlo sotto le stelle: negozi aperti fino a mezzanotte, musica, buon cibo, divertimento con un’impronta green

Montemurlo si prepara a vivere l’ultima, attesa festa dell’estate. Mercoledì 16 luglio, dalle ore 20 a mezzanotte, il centro cittadino si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto per accogliere “Montemurlo sotto le stelle”, la manifestazione promossa dal Comune di Montemurlo e organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con i commercianti .

Per una sera, il traffico sarà sospeso tra via Fratelli Rosselli e via Montalese, lasciando spazio a musica, street food, laboratori, animazioni per bambini e negozi aperti in notturna. Una formula semplice e ormai consolidata, pensata per promuovere la socialità e sostenere il commercio di prossimità.

“Montemurlo sotto le stelle è un appuntamento fisso e molto atteso dai cittadini” – afferma il sindaco Simone Calamai – “È una festa di comunità che valorizza il lavoro delle associazioni e il tessuto commerciale locale”.

Oltre 76 attività saranno coinvolte tra stand, bancarelle artigianali e spazi dedicati alla gastronomia. Più di dieci punti cena offriranno specialità regionali e piatti tipici da gustare lungo tutto il percorso. Non mancheranno spettacoli e musica dal vivo, con quattro postazioni musicali che vedranno alternarsi Erdyssound, DJ Set anni ’70-’80, Maurizio Program, Duo Life in Music e il Gruppo Viavai. A rendere ancora più vivace l’atmosfera, la presenza itinerante della Dixieland Street Band di Pistoia.

“Questa festa è un’occasione per far conoscere le nostre attività a un pubblico più ampio” – sottolinea Roberto Rettore, portavoce dei commercianti montemurlesi.

Tra le novità dell’edizione 2024, un forte accento sul tema dell’ambiente e del riciclo. In piazza Donatori di Sangue, gli operatori di Alia Servizi Ambientali proporranno stand informativi sulla raccolta differenziata, mentre lungo via Montalese i giovani del gruppo “Pazzi d’Amore” della parrocchia Santa Maria Maddalena de’ Pazzi animeranno un laboratorio creativo sul riuso per i più piccoli. Inoltre, saranno esposte invenzioni realizzate con materiali riciclati dagli alunni della scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore.

“Abbiamo voluto dare un’impronta green alla festa, per avvicinare grandi e piccoli al mondo del riuso” – spiega Lorenzo Scrozzo, presidente della Pro Loco – “Un segnale importante per una comunità attenta al proprio futuro”. L’iniziativa si inserisce nel cartellone estivo del Comune di Montemurlo e segue il successo di eventi come “A spasso con l’Oste” e “Mulino in festa”, consolidando l’identità di Montemurlo come città viva, accogliente e partecipativa.