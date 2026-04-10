TOSCANA - MULTE: FIRENZE AL VERTICE CON 73 MILIONI DI EURO INCASSATI

Sorpresa ma non troppo. Firenze sul podio nazionale per incassi dalle multe stradali, e un primato toscano che segna ben 73 milioni di euro di ricavi nel 2025 finite nelle casse di Palazzo Vecchio. Il dato però, rilevato da Siope per Facile.it, è significativo soprattutto per il trend: con una crescita del 19% rispetto al 2024 Firenze è uno dei capoluoghi che registra l’incremento maggiore. Davanti al capoluogo toscano solo Milano e Roma. Il dato però – afferma il Comune – è in parte falsato: intanto perché nella cifra è compresa anche la riscossione coatta dei verbali 2021 e degli anni precedenti e poi, sostiene l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio raggiunto dal Corriere Fiorentino, le sanzioni riguardano per più dell’80% auto che vengono da fuori. Non necessariamente turisti, va detto, molte infrazioni riguardano accessi proibiti in ztl, soste abusive o uso di preferenziali ai danni di chi conosce meno la città.

Firenze dunque terza in Italia in assoluto, ma prima per la spesa pro capite, con bene 202 euro a cittadino versate l’anno scorso per i foglietti rosa.

Allargando lo sguardo alla Toscana, il secondo posto – molto ma molto distante – spetta a Siena, con 9 milioni e mezzo di euro incassati, e poi Livorno con 8,7 milioni e via dicendo con la classifica che si chiude con Carrara. Anche se, tornando alla spesa pro capite, è a Prato dove i cittadini hanno la meglio.

Per quanto riguarda i piccoli comuni, infine, quelli con meno di 3000 abitanti, al primo posto in Toscana c’è Monticiano, nel senese, con oltre un milioni di euro di multe. E poi Buonconvento, sempre nel senese, e terza Marciana sull’Isola d’Elba.