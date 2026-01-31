PRATO - NUOVO LUNGOBISENZIO: DUE PROGETTI PER LO STADIO

Un progetto, anzi due, per ridisegnare il Lungobisenzio e dare alla città di Prato e al Prato calcio uno stadio per sognare in grande. Asmaa Gacem, l’imprenditrice che la scorsa estate ha rilevato la società biancazzurra quando si temeva addirittura la possibile non iscrizione al campionato di serie D, ha le idee ben chiare.

Ecco come nascono i due progetti di restyling del Lungobisenzio, che in un caso sarà un vero e proprio rifacimento completo, in grado di trasformare l’attuale stadio in un impianto moderno da 15mila spettatori, dotato di tutti i comfort e i servizi. Progetti che saranno presentati quanto prima al commissario straordinario Claudio Sammartino che guida il Comune in attesa delle elezioni della prossima primavera.

Adesso non resta che capire gli spazi di manovra che l’attuale amministrazione commissariale del Comune avrà. Perché se l’Ac Prato è pronta a investire, è indispensabile l’accordo con chi del Lungobisenzio è proprietario. Da parte biancazzurra c’è la massima disponibilità a parlare di formule e accordi.

E intanto il primo step, portare l’attuale capienza a 3000 posti, è già possibile nei prossimi giorni quando si riunirà la commissione pubblico spettacolo.

Il Prato dunque ha fatto la prima mossa con i tifosi che non hanno fatto mancare di far sentire la propria vicinanza, mettendo uno striscione fuori dallo stadio.