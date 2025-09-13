PRATO - NUOVO SGOMBERO IN VIA DELLA MISERICORDIA: TROVATI COLTELLI E DROGA

Nuovo sgombero forzato nello stabile, occupato da anni, in via della Misericordia a Prato. Durante l’ultimo blitz nella villa le forze dell’ordine hanno trovato ed identificato all’interno sette persone (quattro italiani, due marocchini ed un nigeriano) di età compresa tra i 25 e i 44 anni di età, fra le quali tre donne. Gli occupanti avevano inoltre creato un allaccio abusivo alla rete elettrica agganciandosi alla struttura adiacente, in via Cavour, dell’Asl Firenze Centrale adibita ad ambulatorio medico con il rischio concreto di creare danni alla rete ed un possibile disservizio ai macchinari ospedalieri. I militari hanno circondato l’edificio ed una volta dentro, durante una perquisizione, son stati trovati tre coltelli di grosse dimensioni vietati dalla legge, e un’arma da taglio artigianale ricavata con una lametta da barba. Rinvenuta anche cocaina, hashish e mariujuana. Nelle zone dello stabile occupato è stata identificata anche una ragazza minorenne poi affidata ai genitori. La procura procede per i reati di occupazione abusiva mentre per alcuni degli identificati le accuse sono di porto d’armi e furto aggravato di energia elettrica. Preziosa la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato alle forze dell’ordine il continuo via vai dalla struttura e consentito l’intervento delle forze di polizia.