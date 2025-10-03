PISA - OCCUPATO RETTORATO E NORMALE. BLOCCO FIPILI E AEROPORTO

Palazzo Ricci, sede universitaria della facoltà di Lettere occupata, così come il rettorato e da ieri sera anche la scuola Normale. Gli studenti non ci stanno. E per manifestare la loro contrarietà a ciò che sta colpendo Gaza questa mattina hanno occupato la Fipili. Dopo il blocco della Sumud Flotilla davanti alle coste di Gaza da parte dell’esercito israeliano sono scattati i blocchi che erano stati promessi dai sindacati, dal mondo dell’associazionismo e dagli studenti degli istituti superiori e delle università. Sono migliaia le persone in piazza che hanno attraversato la città. Verso la fine della mattinata il corteo ha attraversato l’Aurelia e poi si è diretto sulla parte finale del ramo pisano della Fipili, quello che da Pisa Ovest va verso il casello dell’autostrada di Pisa Centro. L’arteria è rimasta bloccata e i manifestanti si sono diretti verso il casello di Pisa Centro. Alcuni manifestanti hanno forzato i cordoni di sicurezza e sono entrati sul piazzale dell’aeroporto di Pisa, fermando l’attivita aeroportule.