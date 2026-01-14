Attualità

PRATO - Omicidi escort, Frumuzache davanti alla Corte d’assise per la morte di Ana Maria e di Maria Denisa

Due processi separati al via contemporaneamente: alle 9.30 quello per la donna uccisa ad agosto 2024 a Montecatini, alle 10.30 quello per l'omicidio commesso a Prato a maggio 2025 . La difesa chiederà la perizia psichiatrica
Nadia Tarantino
Alle 9.30 l’inizio del processo per l’omicidio di Ana Maria Andrei, e a ruota, alle 10.30, l’inizio di quello per la morte di Maria Denisa Paun. Domani, giovedì 15 gennaio, doppio appuntamento per Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni che ha confessato di aver ucciso le due escort romene, sue connazionali. L’imputato, difeso dall’avvocato Diego Capano, comparirà davanti ai giudici della Corte d’assise di Firenze per rispondere della morte di Ana Maria, 27 anni, uccisa ad agosto del 2024 a Montecatini, e della morte di Maria Denisa, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025 nella stanza del residence Ferrucci presa in affitto per i suoi incontri. I cadaveri delle due donne furono ritrovati lo scorso giugno, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, nei boschi di Montecatini, a una manciata di chilometri da Monsummano Terme dove la guardia giurata abitava con la moglie e i figli.
Maria Denisa Paun, escort che girava l’Italia e che già altre volte si era fermata qualche giorno a Prato, smise di comunicare con la famiglia il 15 maggio. Proprio quel giorno incontrò Frumuzache e proprio quel giorno fu uccisa, poi portata via, decapitata, data alle fiamme e infine abbandonata. Gli investigatori arrivarono alla guardia giurata all’inizio di giugno e poi, grazie alla confessione, al ritrovamento del cadavere accanto al quale ne fu rinvenuto un altro, quello di Ana Maria Andrei, uccisa quasi un anno prima e la cui macchina, riverniciata, era stata trovata parcheggiata in un box nel giardino di casa di Frumuzache.
Il processo chiarirà perché l’uomo si è accanito sulle due escort, perché le ha uccise. Il difensore chiederà la perizia psichiatrica. La famiglia di Maria Denisa Paun – mamma, cognata e nipoti – si è costituita parte civile.

