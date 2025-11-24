FIRENZE - PAM PANORAMA CONFERMA CHIUSURA AI GIGLI. 45 A CASA DAL 31 DICEMBRE

Un Natale amaro per i lavoratori del supermercato Pam Panorama al centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio. Il 31 dicembre chiuderà il negozio con la conseguente procedura di licenziamento collettivo per i 45 lavoratori del punto vendita. E’ emerso stamani dall’incontro presso Arti a Firenze tra Regione Toscana, azienda e sindacato Filcams-Cgil. Le parti hanno sottoscritto un’intesa che prevede la sospensione dei tempi della procedura di licenziamento collettivo fino al 13 gennaio, per capire se il Governo inserirà nella Legge di Stabilità risorse per la Cassa integrazione per cessazione e valutare se possa essere uno strumento da prendere in considerazione. Nel caso, secondo quanto emerso dal tavolo, significherebbe poter avere ammortizzatori sociali per un anno e l’eventualità di esplorare possibilità di ricollocamenti. Durante l’incontro presso Arti, all’esterno della sede, si è svolto un presidio di lavoratori Pam (in sciopero), di sindacalisti e di addetti di altri supermercati da tutta la Toscana, in segno di di solidarietà. La cessazione del negozio I Gigli è un duro colpo occupazionale e sociale per un territorio già duramente provato da altre crisi aziendali: Pam Panorama in Toscana in dieci anni è passato da quattromila a mille addetti.