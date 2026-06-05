FIRENZE - ARRIVA IL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE DI NOTTE

A Firenze l’unico modo per muoversi fino a tardi con il trasporto pubblico è la tramvia, nei giorni feriali fino a mezzanotte e mezzo e fino alle 2 di notte nei weekend. Il servizio bus invece si interrompe alle 22:00. Ma le cose stanno per cambiare. Dall’11 giugno al 31 ottobre (la data finale è perchè si tratta di una sperimentazione ma c’è tutta l’intenzione di renderlo permanente) verrà attivato un servizio di TPL notturno dalle 22 alle 2 di notte. Non si tratta di un prolungamento di orario ma di un servizio di 24 linee notturne (alcune sui tracciati diurni, altre pensate ad hoc) che serviranno tutti i quartieri di Firenze arrivando fino a raggiungere comuni dell’area metropolitana. Quelle principali, che attraverseranno la città da un capo all’altro, avranno una frequenza di 15 minuti così come i bussini del centro storico mentre quelle che collegheranno i quartieri senza passare dal centro o le linee che arriveranno fino a fuori città o intercettaranno i capolinea della tramvia vedranno passare un bus ogni 20, 30 minuti. Il servizio di TPL notturno avrà lo stesso biglietto o abbonamento di quello diurno