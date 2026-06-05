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FIRENZE - Georgofili, familiari ‘non vorremmo ennesima trattativa

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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“Non vorremmo che fosse in atto l’ennesima ‘trattativa’ per far emergere una ‘verità normalizzata’: vogliamo una verità vera, non una verità addomesticata”. Lo afferma in una nota l’Associazione tra i Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili a Firenze, sull’archiviazione dell’inchiesta a carico di Dell’Utri. “Ci auguriamo che si tratti solo di un’archiviazione ‘tecnica’ come già avvenuto in passato ad esempio per Bellini – proseguono -, ma che invece possa poi riprendere e continuare il filone di indagini già avviate da Tescaroli, poiché non mancano procedimenti ancora in corso a Firenze in cui stanno emergendo fatti e circostanze di una certa rilevanza”. “Non vorremmo – aggiungono i familiari – che fosse in atto l’ennesima ‘trattativa’ per far emergere una ‘verità normalizzata’ tale da non nuocere al sistema politico.

Indaghino bene la Commissione Parlamentare antimafia e le procure e si dia modo di arrivare a pubblici dibattimenti a garanzia di tutti”. “Chiediamo – conclude la nota – una presa di coscienza, concreta e responsabile a chi, rompendo il muro del silenzio, fosse in grado di portare, con la propria testimonianza, quell’elemento a sua disposizione, di cui, incolpevolmente, non percepiva l’importanza, che potrebbe essere proprio il tassello mancante per ristabilire e provare la verità, anche giudiziaria”.

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