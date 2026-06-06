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AGLIANA (PT) - SUDD COBAS, PRESIDIO DAVANTI AL RISTORANTE SUSHI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Turni massacranti fino a undici ore al giorno, sei giorni su sette, ferie negate e l’ombra del lavoro nero. È la dura realtà denunciata dal sindacato Sudd Cobas e che riguarda i lavoratori del ristorante Sushi Koi di Agliana, che stamani hanno manifestato con un presidio di protesta proprio davanti al locale. La vertenza, esplosa lo scorso 22 maggio, non accenna a fermarsi: i manifestanti chiedono a gran voce contratti giusti, il rispetto dei diritti sindacali e, soprattutto, la fine di uno sfruttamento non più tollerabile nel settore della ristorazione. Una battaglia per la dignità del lavoro che stamani ha incassato anche una forte solidarietà politica e sociale: al fianco dei lavoratori, infatti, c’erano anche i rappresentanti del Partito Democratico di Agliana e non è mancato il sostegno del comitato provinciale Arci di Pistoia.

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