Attualità

PISA - per regionale APRE A PALAZZO BLU LA MOSTRA LA “BELLE ÉPOQUE”

Rachele Campi
LIVE

Apre al pubblico a Palazzo Blu di Pisa, “BELLE ÉPOQUE”, una grande mostra che esplora la nascita della modernità artistica ed europea attraverso i capolavori di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi, protagonisti assoluti della scena parigina a cavallo tra Otto e Novecento. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata da MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, e curata dalla storica dell’arte Francesca Dini.

Qualcosa che sia per te.

