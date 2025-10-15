PISA - per regionale APRE A PALAZZO BLU LA MOSTRA LA “BELLE ÉPOQUE”

Apre al pubblico a Palazzo Blu di Pisa, “BELLE ÉPOQUE”, una grande mostra che esplora la nascita della modernità artistica ed europea attraverso i capolavori di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi, protagonisti assoluti della scena parigina a cavallo tra Otto e Novecento. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu, organizzata da MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, e curata dalla storica dell’arte Francesca Dini.