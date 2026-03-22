PRATO - PIAZZA DUOMO: MIGLIAIA DI COPERTE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA

Una piazza Duomo colorata e suggestiva quella che da stamani ha ospitato oltre 3.200 coperte realizzate con 12.500 quadrati fatti a mano da migliaia di donne pratesi. L’iniziativa si chiama Viva Vittoria ed è frutto di un progetto condiviso con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne. In Italia ha fatto tappa in moltissime città. Il ricavato dell’iniziativa servirà poi a finanziare le attività del Centro antiviolenza La Nara.