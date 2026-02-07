Attualità

Firenze - PITTI TASTE ACCENDE I RIFLETTORI SUL CIBO AUTENTICO

Milko Chilleri
Pitti Taste porta a Firenze il racconto del cibo vero. “True Food” diventa la chiave per attraversare materie prime autentiche, saperi artigiani e nuove visioni del gusto. Qui è possibile trovare spunti, idee e soluzioni per una ristorazione che punta sempre più alla qualità, aprendo nuove frontiere alle sfide del futuro.
Nell’anno in cui la cucina Italia diventa patrimonio Unesco, La Fortezza da Basso di Fireze diventa il luogo dove l’Italia del cibo produce, innova e riflette sul cambiamento.

