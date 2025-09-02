PRATO - Prato si prepara all’81esimo anniversario della Liberazione: eventi in tutta la provincia

Prato, e la sua provincia, ricorderanno l’81esimo anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, avvenuta il 6 settembre del 1944, con eventi prima e dopo la data storica. Un cartellone frutto della collaborazione tra tutti i Comuni che vedrà, oltre ai momenti tradizionali come la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, la marcia della pace e il brindisi alla Liberazione anche una mostra sulla deportazione, progetti dedicatgi agli studenti con finalità educative e didattiche ma anche visite guidate nei luoghi simbolo della residenza nella provincia. All’organizzazione hanno partecipato, come ogni anno, Anpi, Aned, Arci, e le associazioni 29 martiri, 6 settembre e Cgil. Questa mattina, presso la Sala Consiliare di Palazzo Banci Buonamici, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma dal titolo: “La Liberazione della Provincia di Prato. Dall’occupazione nazista e fascista alla libertà”. Alla conferenza erano presenti il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, la consigliera provinciale Federica Palanghi, i rappresentanti dei Comuni e delle principali associazioni coinvolte (ANPI, ANED, Museo della Deportazione e fondazione CDSE). Per la prima volta, è stato creato un tavolo di lavoro dedicato a questo tema, che ha visto il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle fondazioni e delle realtà associative impegnate nella cura della memoria storica. Come evidenziato dal presidente della Provincia Calamai “Il messaggio centrale da trasmettere, sostenuto da una comunicazione visiva chiara e coerente, è la promozione di una memoria attiva e condivisa, in grado di restituire forza e attualità ai valori fondanti della Resistenza e della libertà. Collaborare su un tema così importante in un momento storico come questo è non solo fondamentale, ma anche un dovere verso chi ha fondato i valori della nostra Costituzione”.

“Questo cartellone vuole offrire qualcosa in più, creando una cornice storica e geografica che, dal basso verso l’alto, permette di seguire il processo di Liberazione nei diversi Comuni – ha aggiunto la consigliera provinciale Palanghi – Un sentito ringraziamento va a tutte le parti coinvolte, il valore di questo lavoro condiviso si manifesta soprattutto attraverso un messaggio di unità e dei principi che ci uniscono come amministrazioni”.

Spettacoli teatrali, workshop e mostre, fino alle tradizionali commemorazioni con la deposizione di corone ai monumenti ai caduti. Pur mantenendo l’autonomia di ciascun Comune nella gestione e programmazione degli eventi locali, il cartellone provinciale avrà il compito di coordinare e valorizzare le iniziative più significative, offrendo al contempo riferimenti utili, link e indicazioni sui programmi locali completi. Tra gli appuntamenti imminenti, si segnala la cerimonia commemorativa istituzionale in programma nel Comune di Poggio a Caiano giovedì 4 settembre alle ore 9.45. L’evento prevede un corteo con la deposizione di una corona presso il criptoportico, accompagnato da letture e riflessioni a cura degli studenti, nella suggestiva cornice della Villa Medicea in Piazza SS. Rosario.

Il programma delle celebrazioni dell’81esimo anniversario della liberazione a Prato prevede l’avvio alle ore 8 con i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio “La Risorta”. A seguire la delegazione comunale partirà per la deposizione delle corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi sul territorio. Alle 9:30 è prevista la celebrazione della Messa in Duomo e a seguire la partenza del corteo per le vie del centro verso corso Garibaldi, via Pugliesi e piazza S. Maria delle Carceri, dove verrà deposta una corona al monumento ai caduti. Alle 20:45 l’appuntamento è con la Marcia della Pace da via 7 marzo a Figline, dove sarà deposta una corona di alloro al monumento dei 29 Martiri.