PRATO - Premi, giochi e educazione ambientale, al via la nuova ‘Missione Eco-Green’ di Estra rivolto alle scuole di tutta Italia

Ecco come partecipare e cosa potranno vincere gli alunni che parteciperanno
Samuela Pagliara
Si chiama Missione Eco-Green ed è il nuovo progetto ludico-didattico ed educativo promosso da Estra e Stalingut Teatro con l’obiettivo di portare la sostenibilità ambientale nelle scuole di tutta Italia. L’importanza di allenare lo sguardo dei bambini, fin dalle scuole dell’infanzia, alla cura dell’ambiente con l’ambizione di renderli partecipi nel quotidiano di un cambiamento più equo e vivibile del mondo. Il progetto si rivolge alle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado con azioni pensate per ogni età.  Sul sito dedicato www.missioneegreen.it la classe accede a dei brevi video e sceglie un tema e un’attività di gioco “CercaTrova”. In ogni “CercaTrova” sono nascosti dei particolari illustrati raffiguranti situazioni in cui è possibile aiutare l’ambiente, in modo da scoprire anche le azioni amiche dell’ambiente. Riconoscendoli e cliccandoci sopra si apre un pop-up con un testo descrittivo.   Gli studenti poi saranno chiamati a inventare delle “Missioni Eco-Green”,  azioni-impegni  sostenibili in cui impegnarsi nella vita di tutti i giorni realizzando dei “Manifesti d’impegno tra tutte quelle che avranno caricato almeno un’azione-impegno. Estra premierà a estrazione 8 scuole (5 in Toscana, Umbria, Marche e 3 nel resto d’Italia)  In palio per ogni scuola vincitrice un buono acquisto in materiale didattico o un buono per la formazione dei docenti del valore di 500 €. Nelle scuole vincitrici saranno organizzate mattinate di premiazioni con  Laboratorio di improvvisazione teatrale, musica,  scenografia creativa ed esibizione finale.

“Da anni promuoviamo la scuola come protagonista del cambiamento, istituzione fondamentale per educare i nostri figli a impegnarsi a conoscere e migliorare l’ambiente che li circonda. – dichiara il presidente di Estra Francesco Macrì – Quest’anno li coinvolgiamo invitandoli come sempre a mettersi in gioco e a impegnarsi in azioni sostenibili che loro stessi dovranno mettere in pratica ogni giorno. Anche un gesto semplice come dare alle piante l’acqua che avanza nelle borracce, può dare vita a un cambiamento importante se fatto da tante persone. E’ il nostro ulteriore contributo alla transizione energetica che deve iniziare da un cambiamento profondo nelle nostre abitudini, oltre che, da parte delle categorie economiche e delle istituzioni, di azioni concrete”. 

