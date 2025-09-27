PRATO - PREMIATI IN PROVINCIA GLI STUDENTI PIU’ BRAVI ALLA MATURITA’

“Questa sera la Sala Consiliare è più bella che mai, illuminata dai vostri sorrisi e dal vostro entusiasmo”. Con queste parole il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, ha aperto la cerimonia “Mi merito una festa”, dedicata alla premiazione degli studenti più brillanti degli istituti superiori pratesi.

Sono 156 i diplomati che hanno ottenuto una votazione pari o superiore a 98/100 nell’anno scolastico 2024-2025: 23 dall’Istituto Buzzi, 16 dal Liceo Artistico Brunelleschi, 22 dal Liceo Livi, 10 dal Liceo Classico Cicognini, 16 dal Liceo Rodari e Musicale, 2 dal Convitto Cicognini, 32 dal Liceo Copernico, 10 dall’Istituto Dagomari, 3 dal Datini, 17 dal Gramsci-Keynes, 4 dal Marconi e 1 dal Conservatorio San Niccolò.

A consegnare le pergamene, insieme a Calamai, sono stati il consigliere provinciale Ettore Franchi, l’assessora del Comune di Montemurlo Antonella Baiano, il vicesindaco di Vaiano Davide Puccianti, l’assessora di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi e i dirigenti scolastici, in un clima di festa e condivisione.

Quest’anno, in occasione del trentesimo anniversario del primo Consiglio provinciale, i ragazzi hanno ricevuto anche un omaggio speciale: un abbonamento al Teatro Politeama Pratese. L’annuncio è stato dato dal presidente Calamai insieme a Beatrice Magnolfi, presidente del Politeama, che ha spiegato le modalità del regalo. Gli studenti potranno recarsi al botteghino e comporre liberamente il proprio abbonamento scegliendo tra gli spettacoli della nuova stagione, particolarmente ricca per celebrare il centenario del teatro. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da martedì 7 ottobre.