PRATO - PRIMA VISITA UFFICIALE AL SANTO STEFANO DELL’ASSESSORE MONNI

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
Per la prima volta dal suo insediamento, l’assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, ha fatto tappa a Prato. Appuntamento stamani all’ospedale Santo Stefano dove sono in dirittura d’arrivo i lavori per l’ampliamento con la realizzazione della palazzina nell’area di fronte al pronto soccorso.
A proposito di pronto soccorso, è questa una delle criticità su cui ha posto l’accento l’assessora.
Ma al Santo Stefano ci sono anche le eccellenze, due in particolare. L’ampliamento del Santo Stefano sarà realtà nel 2026. Buone notizie anche per la casa della salute a San Paolo

