toscana - QUALITÀ DELLA VITA: PRIMA SIENA, FIRENZE SECONDA PER REATI

Siena, prima tra le toscane, perde sei posizioni ed è ora al 21mo posto nazionale, ma è prima in Italia per la qualità della vita delle donne, Pisa è 29ma con un miglioramento di 5 gradini, mentre Firenze è stabile al 36mo posto generale ma è seconda in Italia per numero di reati ogni 100mila abitanti (+7,4%). E’ quanto emerge dalla nuova edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore, indagine che misura i livelli di benessere nei territori italiani. Nella graduatoria delle province italiane, tra le altre toscane segue Prato in 38ma posizione, che retrocede di sette gradini, seguita da Arezzo al 44mo posto che perde tre posizioni. Balzo in avanti invece per Livorno, ora 49ma con un miglioramento di 13 posizioni, e per Lucca, 58ma con +10. Grosseto è al 59mo posto perdendo tre posizioni, Massa Carrara si attesta a quota 64 scalando sei posizioni, mentre Pistoia è 66ma retrocedendo di 5 gradini. L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.