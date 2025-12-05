Attualità

PISTOIA - REGIONE: VIABILITÀ E SANITÀ PRIORITARIE PER IL PISTOIESE

Patrizio Ceccarelli
Tappa pistoiese oggi per il presidente della Regione Eugenio Giani e per il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, che nella sede del Consiglio provinciale hanno illustrato il programma di governo, con particolare riferimento al territorio, con le priorità che riguardano il capoluogo, manche la Valdinievole, la Piana e la Montagna.

