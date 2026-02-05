Attualità

PRATO - RESTAURO ALL’OPIFICIO PER LA MADONNA DELLA CINTOLA

Claudio Vannacci
Dopo sette secoli la Madonna della Cintola, capolavoro scultoreo trecentesco di Giovanni Pisano, lascia per la prima volta il territorio pratese con destinazione Firenze. L’opera, custodita nella Cattedrale di Prato, è stata portata all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per essere sottoposta a un importante intervento di restauro e studio.
La scultura, realizzata nel Trecento, è tra i capolavori della città ed è collegata al culto del Sacro Cingolo di Maria, la preziosa reliquia simbolo religioso e civile di Prato. Raffigura Maria con il Bambino in braccio ed è posizionata sull’altare della Cappella della Sacra Cintola.
Adesso i tecnici dei Laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure effettueranno un complesso intervento conservativo che sarà affiancato da indagini con l’obiettivo anche di condurre uno studio delle tecniche di doratura e policromia della scultura del XIV secolo, in particolare nella bottega di Giovanni Pisano.

