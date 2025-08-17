Attualità

TOSCANA - RIFIUTI, AUMENTANO I CONTROLLI E LE ISPEZIONI DI ALIA MA CALANO LE SANZIONI

Samuela Pagliara
LIVE

Abbandoni di rifiuti sul territorio: aumentano i controlli effettuati ed i rifiuti ispezionati dal personale di Alia in tutta Toscana Centrale con una media di circa 205 sanzioni al mese. E’ il bilancio delle attività ,esse in campo nei primi sei mesi del 2025, dalla squadra di 40 ispettori che opera in 39 comuni. Su oltre 40mila controlli e 53 mila ispezioni sono state elevate 1.230 sanzioni per un controvalore di oltre 185mila euro inviando alla polizia municipale 63 segnalazioni per reati penali. A fronte di un incremento significativo dei controlli del 4,2% c’è un dato positivo: meno reati. Una fotografia che racconta la crescita dell’impegno dei singoli cittadini ed una maggiore presa di responsabilità. Le segnalazioni per reati ambientali sono diminuite del 9,35%.

