PISTOIA - RIFIUTI: PISTOIA, DAL 6 OTTOBRE PORTA A PORTA INTEGRALE

Al via da lunedì 6 ottobre la riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti urbani di Pistoia, predisposto dall’amministrazione comunale e Plures Alia. Il nuovo modello coinvolgerà gran parte delle utenze in misura diversa: per alcune si tratterà di un aggiornamento dei calendari di raccolta; per altre – in particolare nelle aree nord del territorio – di un cambio del sistema di raccolta, con il passaggio al modello porta a porta integrale. Quest’ultima novità riguarderà le zone collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico, comprese tra i confini comunali con Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, fino alla SP17 a sud-ovest e alla SS719 a sud-est. In queste aree, oggi servite da un modello misto, subentrerà la raccolta domiciliare per tutte le principali frazioni: carta e cartone; imballaggi in plastica, tetrapak, metalli, polistirolo; organico; residuo non differenziabile. Il vetro continuerà a essere conferito presso le campane stradali dedicate.I nuovi calendari di raccolta saranno riorganizzati in macroaree, con l’obbiettivo di garantire, per ciascun materiale, lo stesso giorno di frequenza per ogni zona omogenea (area Urbanizzata e Aree Esterne Sud e Nord). L’elenco completo delle vie con i relativi giorni di raccolta è consultabile sul sito www.aliaserviziambientali.it, nella pagina dedicata al servizio raccolta rifiuti attivo nel territorio di Pistoia.