PRATO - RISCHIO IDROGEOLOGICO, NUOVO SUMMIT DEL COMUNE CON GLI ENTI

Lo stato delle manutenzioni dei corsi d’acqua, delle caditoie, dei tombini stradali e in generale di tutto il territorio comunale al centro della riunione convocata oggi pomeriggio 28 agosto nel palazzo comunale dal commissario straordinario Claudio Sammartino. Obiettivo dell’incontro fare il punto anche sulle opere infrastrutturali per la riduzione, il contenimento e l’eliminazione del rischio idraulico intensificano la collaborazione ed il confronto operativo con tutti gli enti proposti alla prevenzione del rischio idrogeologico al fine di analizzare quanto fatto fino ad ora e quanto ancora da pianificare e mettere in atto. In ordine gli interventi già semplici come la pulizia dei fossi, dei torrenti, dei tombini, delle aree a verde e lo smaltimento delle acque. Riuniti intorno allo stesso tavolo i rappresentanti di Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Alia, Publiacqua e Consiag Servizi Comuni, oltre ai dirigenti dei settori comunali di Mobilità, Infrastrutture, Protezione Civile e Ambiente. Sono stati chiesti report dettagliati e aggiornati sugli interventi fatti e ancora da fare al fine di velocizzare le opere in modo che siano concluse quanto prima. A riguardo sono stati garantiti supporto e piena collaborazione da parte del Comune di Prato: “Tra le priorità stabilite dal Piano di indirizzo del Commissario Straordinario Claudio Sammartino c’è il contenimento, la mitigazione e/o l’eliminazione, per quanto possibile,del rischio idraulico” ha affermato il sub Commissario dottor Pisani. La riunione di oggi ha avuto come obiettivo di conoscere gli interventi ordinari e straordinari avviati e da avviare da parte di Enti ed Organismi competenti, valutandone la tempistica ed effettuando, di conseguenza, un monitoraggio continuo. In quest’ottica tra un mese si riunirà nuovamente il tavolo con gli Enti per fare una verifica degli interventi messi in campo nel frattempo e quelli da fare tempestivamente per dare maggiore sicurezza ai cittadini.