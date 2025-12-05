Attualità

AREZZO - RISK MANAGEMENT: IL FORUM RESTA ARETINO MA OCCORRE FARE SISTEMA

Chiara Valentini
Il Forum Risk Management, evento dedicato alla sanità che ha appena chiuso la sua ventesima edizione, resterà ad Arezzo. L’annuncio è arrivato dal suo ideatore e organizzatore che già nei giorni scorsi aveva sottolineato le difficoltà di una città come Arezzo ad ospitare un evento di caratura nazionale di simili proporzioni. Poco comodi i collegamenti ferroviari con le grandi città e molti dei 15mila ospiti costretti ad alloggiare anche a molti chilometri di distanza.
L’edizione 2026 rimarrà comunque ad Arezzo, si terrà dal 24 al 27 novembre ma occorre, spiega Giannotti, fare sistema. Sia con le realtà economiche della città sia con le istituzioni locali e nazionali. Quanto all’edizione appena conclusa Giannotti conferma che nei primi mesi del prossimo anno verranno portare a Roma nelle sedi competenti le proposte emerse dalla ventesima edizione dedicata alla “riforma sanitaria in cammino”. Da quella che pone le basi per un nuovo Piano Sanitario Nazionale al ruolo del management aziendale con un maggior protagonismo dei direttori generali, sanitari e amministrativi. Dalla spinta all’innovazione nelle Asl con l’utilizzo anche dell’Intelligenza artificiale (cui il forum quest’anno ha dedicato un premio apposito) a una maggiore attenzione di tutti i professionisti che operano in sanità: dai medici agli infermieri ai tecnici.

