Reggello (FI) - SAMMEZZANO, RINASCE IL CASTELLO DEI SOGNI

Milko Chilleri
Dopo trent’anni di abbandono, il Castello di Sammezzano, edificio in stile arabeggiante un tempo appartenuto alla famiglia Panciatichi Ximenes d’Aragona, è pronto a tornare a splendere. Il progetto, promosso dalla famiglia fiorentina Moretti, rappresenta una rinascita concreta per uno dei gioielli architettonici più affascinanti d’Italia.
Gli interventi iniziali saranno dedicati alla messa in sicurezza e al restauro della reggia, mentre il progetto prevede anche una dimensione esperienziale, con spazi destinati all’ospitalità e a eventi culturali, in piena armonia con la vocazione storica del castello come luogo di incontro e di bellezza.
Si tratta di un intervento che si inserisce in un territorio strettamente legato al castello e che rappresenterà un importante volano per lo sviluppo di un turismo di alta gamma.

