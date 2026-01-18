IMPRUNETA (FI) - SANT’ANTONIO ABATE: PIAZZE TOSCANE PIENE DI AFFETTO E CODE

Nel giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, molte piazze toscane si sono riempite dell’allegria dei nostri amici, piccoli e grandi.

A Impruneta questa tradizione va avanti da oltre 40 anni e continua a richiamare ogni anno centinaia di persone, unite dall’affetto per gli animali e dal desiderio di condividere un momento di comunità.

Non solo cani e gatti, ma anche galline, criceti, pappagalli e i bellissimi cavalli hanno sfilato — educatissimi — per ricevere la benedizione.

In Italia la presenza degli animali domestici continua a crescere: quattro italiani su dieci convivono con un compagno peloso che porta affetto, equilibrio e gioia nella vita di molte famiglie.