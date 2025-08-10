TOSCANA - SCUOLA, LIBRI GRATIS PER 31 MILA RAGAZZI: L’INIZIATIVA DI GIOVANISì

‘Libri gratis’ per 31.516 famiglie toscane. Hanno ottenuto un contributo medio di 250 euro per l’acquisto di testi scolastici per le secondarie di primo e secondo grado. Oggi il governatore Eugenio Giani e l’assessore all’istruzione Alessandra Nardini hanno presentato i primi risultati del bando, destinato a famiglie che hanno un reddito Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, cofinanziato con risorse Fse+ 2021/2027. “Un grande successo – commenta Giani – Una iniziativa che abbiamo concepito nel contesto di un modello di welfare che comprende anche i Nidi gratis e Vita Indipendente e che consentirà di vivere una dimensione di formazione professionale per i bambini”, che non devono essere penalizzati “se vivono in una famiglia più fragile economicamente”. I 31.516 nuclei familiari che avranno questa opportunità, il 99,6% delle domande ha già ricevuto il contributo, ne restano 103 con criticità che dovrebbero essere risolte nei prossimi giorni. Dei 9 milioni “ne sono stati impegnati quasi 8”, sottolinea ancora Giani che assicura “che riapriremo il bando anche a settembre”. La Toscana, aggiunge, si conferma come “punto di riferimento delle politiche contro le disuguaglianze” e “protagonista sulla scuola pubblica”. A erogare le risorse, 7.941.323 euro, è stata l’Agenzia regionale Artea. Nel dettaglio il contributo ammonta a 309 euro per gli studenti di prima media, 137 per quelli di seconda e terza. Per le superiori si va dai 348 per ragazzi di prima e terza, 204 per la seconda e 251 per quarta e quinta. Con questo bando, ribadisce l’assessora Nardini, “vogliamo ribadire un principio fondamentale, il diritto all’istruzione fino ai livelli più alti deve essere davvero per tutte e per tutti, come ci dice la nostra bellissima Costituzione antifascista. Per far questo dobbiamo ovviamente difendere e potenziare il nostro impegno sul diritto allo studio” che è uno dei “punti cardine della nostra legislatura”, a fronte di un governo “parla di merito senza mai parlare di uguaglianza e che ha deciso in maniera scellerata di tagliare su scuola e su università”.