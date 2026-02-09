FIRENZE - SECONDA FASE LAVORI PONTE Al PINO

Procedono le attività di cantiere, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione de cavalcaferrovia di “Ponte al Pino” a Firenze, infrastruttura fondamentale per collegare la zona di Campo di Marte al centro cittadino. Da oggi fino al 6 marzo si svolgerà quella che è stata individuata come la seconda fase dei lavori. La prima fase ha visto, nel fine settimana del 24/25 gennaio, il posizionamento della passerella pedonale provvisoria, funzionale alle successive lavorazioni previste dal progetto che ha diviso in due la rete ferroviaria italiana con l’interruzione dei treni a Campo di Marte . Dalle 21.00 di stasera sono programmati i lavori per il rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia, tramite la realizzazione di micropali. Si tratta di un’attività propedeutica alla posa del nuovo impalcato. Durante queste attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà regolare. Mentre è prevista una chiusura parziale del traffico stradale con due corsie su tre che saranno sempre disponibili. Vietatat dunque la circolazione sulla carreggiata in direzione via Masaccio. Il cronoprogramma è stato sviluppato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per minimizzare gli impatti sul trasporto cittadino. Un passaggio tecnico ma decisivo che segna l’avanzamento concreto del cantiere, in vista della realizzazione del nuovo Ponte al Pino , una tecnologicamente avanzata e in materiali ecosostenibili. mentre i lavori avanzano i cittadini manifestano qualche perplessità a partire dalla segnaletica .