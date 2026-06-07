PRATO - Seminare Idee, tanta gente anche per la terza ed ultima giornata del Festival

Giornata conclusiva per Seminare Idee Festival Città di Prato, tanta partecipazione anche per la terza giornata. La kermesse, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha animato la città per l’intero weekend con 32 appuntamenti tutti gratuiti, sia per grandi che piccini e 35 relatori di diverse discipline.

In molti questa mattina al giardino Buonamici hanno partecipato all’incontro con la scrittrice italofona nata in in Sri Lanka Nadeesha Uyangoda che ha parlato del sentirsi a casa. Tra gli ospiti attesi per questa domenica anche l’autore e conduttore Pietro Del Soldà che nel Chiostro di San Domenico ha parlato di Amore e libertà.

A chiudere la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato sarà la lectio “Occhi al cielo” di Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aeronautica e figura simbolo della scienza italiana.