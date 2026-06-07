Attualità

PRATO - Seminare Idee, tanta gente anche per la terza ed ultima giornata del Festival

Fra gli ospiti di oggi abbiamo sentito la scrittrice Nadeesha Uyangoda e il conduttore Pietro Del Soldà. A chiudere la kermesse la lectio di Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aeronautica
Redazione
Redazione
LIVE

Giornata conclusiva per Seminare Idee Festival Città di Prato, tanta partecipazione anche per la terza giornata. La kermesse, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha animato la città per l’intero weekend con 32 appuntamenti tutti gratuiti, sia per grandi che piccini e 35 relatori di diverse discipline.

In molti questa mattina al giardino Buonamici hanno partecipato all’incontro con la scrittrice italofona nata in in Sri Lanka Nadeesha Uyangoda che ha parlato del sentirsi a casa. Tra gli ospiti attesi per questa domenica anche l’autore e conduttore Pietro Del Soldà che nel Chiostro di San Domenico ha parlato di Amore e libertà.

A chiudere la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato sarà la lectio “Occhi al cielo” di Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aeronautica e figura simbolo della scienza italiana.

Articoli correlati

TOSCANA - VARIAZIONE DI BILANCIO DA 103 MILIONI...

CARRARA - OPEN ARMS, CONCLUSO NELLA NOTTE LO...

AGLIANA (PT) - SUDD COBAS, PRESIDIO DAVANTI AL...

PRATO - SEMINARE IDEE, GRANDE SUCCESSO PER LA...

PRATO - RECALCATI DÀ IL VIA A SEMINARE...

TOSCANA - ANCI TOSCANA PROMUOVE IL MANIFESTO PER...

FIRENZE - LA TOSCANA ADERISCE ALLA CAMPAGNA “RIPUDIA”...

LIVORNO - “VERA”, LA TARTARUGA SALVATA DALLA GDF...

FIESOLE (FI) - Irene Grandi in concerto all’Estate...

FIRENZE - ARRIVA IL TRASPORTO PUBBLICO ANCHE DI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia