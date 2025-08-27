Attualità

TOSCANA - SETTEMBRE IN FESTA: ARRIVA "DALL'AMBRA ALL'OMBRONE"

Partiranno questo sabato, 30 agosto, gli appuntamenti del cartellone “Settembre in Festa” il nuovo format messo in piedi dalle amministrazioni di Poggio a Caiano, Signa e Carmignano, pensato per salutare l’estate con decine di attività ricreative, giochi e momenti di apprendimento pensati per tutte le età. La rassegna dal titolo “Dall’ambra all’ombrone”, riunisce mostre, sagre, arte locale, mercati, spettacoli, momenti religiosi e commemorazioni storiche come quelle in programma per l’81esimo anniversario della Liberazione il 4 settembre. Non è tutto: si aggiungo la festa medievale, quella dello sport, visite guidate al memoriale delle deportazioni di Figline, attività per i bambini al Parco museo di Seano, serate dedicate alla salute e prevenzione,  e appuntamenti musicali con omaggi ai cantautori italiani più famosi, come De Andrè. Un modo per fare squadra e riunire i comuni limitrofi in un unico grande programma, organizzato dalle amministrazioni comunali e dalle tante realtà associative della zona a confine tra le due province.

