PRATO - SICUREZZA IDROGEOLOGICA: IL COMMISSARIO CONVOCA UN SUMMIT IN COMUNE

Un confronto per fare il punto sulla sicurezza idraulica e lo stato di manutenzione del territorio pratese in vista del prossimo autunno inverno. E’ questo lo scopo del summit convocato dal commissario prefettizio Claudio Sammartino per giovedì 28 agosto. Ad essere stati chiamati al tavolo, in palazzo comunale, i rappresentanti degli Enti coinvolti nella sicurezza idraulica e contenimento del rischio per la popolazione. L’obiettivo del vertice è verificare lo stato di avanzamento degli interventi indifferibili di manutenzione e pulizia del territorio comunale, in particolare di tombini e caditoie, ma anche delle strutture di smaltimento delle acque, delle gore, delle aree a verde e di quelle interessate dai corsi d’acqua. “Il confronto operativo – si spiega in una nota del Comune – è volto a fare il punto sugli interventi avviati e sulle ulteriori iniziative per contenere e/o eliminare possibili cause di rischio idrogeologico ed idraulico sul territorio comunale”. Oltre ai settori comunali di Mobilità, Infrastrutture, Protezione Civile e Ambiente, alla riunione parteciperanno i rappresentanti degli Enti coinvolti nella gestione dell’assetto idraulico del territorio e mitigazione del rischio: vigili del fuoco, Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, Alia, Publiacqua e Consiag Servizi Comuni.