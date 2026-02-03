Attualità

PRATO - SOVRAFFOLLAMENTO CARCERI: SITUAZIONE FUORI CONTROLLO

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

Sessantaquattromila detenuti in 46mila posti: è la fotografia delle carceri italiane dove il sovraffollamento non è l’eccezione ma la regola. Una situazione ormai fuori controllo che, insieme ad un sistema ormai non più adeguato e a strutture spesso vecchie e fatiscenti, è alla base dell’aumento dei suicidi tra i reclusi. Un tema, il sovraffollamento, di grande attualità e al centro di un convegno organizzato dalla Camera penale di Prato.
Il sovraffollamento è un neo che l’Italia si porta addosso da anni e che è stato motivo di condanna in sede internazionale e di ristori per i detenuti da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo.
Tutte le carceri soffrono e, guardando a quelle toscane, la Dogaia a Prato e Sollicciano a Firenze sono quelle che stanno peggio.
L’appello degli avvocati è ai magistrati che possono far leva su strumenti e istituti in grado di relegare il carcere a ultima soluzione possibile.

Articoli correlati

LIVORNO - TRE PONTI: DA UN MESE UN...

VIAREGGIO - CARNEVALE VIAREGGIO PRIMO CORSO MASCHERATO

LIVORNO - PIERBURG, ARRIVANO DUE OFFERTE D’ACQUISTO

TOSCANA - 255 MLN DI INVESTIMENTI PER IL...

FIRENZE - PLURES ALIA E LA KENNEDY FOUNDATION...

FIRENZE - VIA I TRALICCI, LA RETE ELETTRICA...

FIRENZE - MOSTRO: NUOVA PISTA SI RAFFORZA CON...

LIVORNO - AL SANTUARIO DI MONTENERO RIAPRE LA...

FIRENZE - CARNEVALE, PARATA INTERNAZIONALE: GRANDE SUCCESSO

PRATO - INAUGURATA ALLA MISERICORDIA LA “CULLA PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia