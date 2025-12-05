PISTOIA - SPAMPANI CONFERMATO PRESIDENTE CONFCOMMERCIO PISTOIA E PRATO

Gianluca Spampani è stato riconfermato presidente di Confcommercio Pistoia e Prato per il prossimo quadriennio (2025-2029). La votazione è avvenuta ieri sera, con il rinnovo della giunta. Cinquant’anni, amministratore delegato del Gruppo Sidal e già membro della Giunta nazionale di Confcommercio, Spampani è alla guida dell’Associazione dal 2021. In giunta entra anche Filippo Gruni (presidente Gruppo giovani imprenditori) come vicepresidente territoriale, subentrando a Donatella Moica, che entra nella Holding Ascom Servizi pur restando in giunta. La Giunta si allarga da sette a nove componenti, includendo: Sergio Tricomi, Rolando Galli, e dal fronte pratese, Tommaso Signorini (vicepresidente per Prato), Tommaso Gei (presidente Fipe), Emiliano Lai (presidente Agenti immobiliari) e Simona Marinai (presidente Gruppo donne imprenditrici Fipe).