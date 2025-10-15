Attualità

BRUXELLES - SPIAGGE E COLTELLI IGP ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI

Alessio Poggioni
Si conclude oggi a Bruxelles la 23ª Settimana europea delle Regioni e delle Città, il principale evento dell’Unione Europea dedicato alle politiche di sviluppo territoriale e alla cooperazione tra enti locali.
L’iniziativa ha riunito amministratori locali, rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini da tutta Europa, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche su temi come innovazione, transizione verde e digitale, sviluppo urbano sostenibile e coesione sociale, per rafforzare il legame tra politiche europee e realtà locali. Alla manifestazione hanno partecipato anche numerosi sindaci toscani. Tra questi il primo cittadino di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze, che candida i coltelli di Scarperia ad ottenere il marchio IGP, fino a poco tempo fa riservato solo ai prodotti agroalimentari. Per questo Ignesti ha sottolineato quanto momenti del genere siano rilevanti per i territori.
Presente anche il sindaco di Massa Persiani, che invece ha rilanciato il tema dell’erosione delle coste nell’alta toscana.

