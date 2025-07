EMPOLI - STADIO CASTELLANI: VIA LIBERA DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Un SI molto importante è uscito dalla Conferenza dei Servizi in merito alla realizzazione del nuovo stadio Castellani di Empoli, anche grazie al percorso partecipato con la cittadinanza, il Comune, l’Empoli Calcio, e tutti gli attori coinvolti. Un anno di lavori e incontri, che hanno portato ad accogliere diverse novità, implementate nel progetto. Ad esempio:

– Ridurre gli esercizi di vicinato che passano da 23 a 8;

– Non avere un albergo nell’area del Sussidiario bensì uno spazio pubblico;

– Un pacchetto di opere pubbliche che include rotatorie, ammodernamento del Palazzetto, il rifacimento del ponte sull’Orme e la pavimentazione del parcheggio di Serravalle;

– Incontri di monitoraggio fino alla fine della realizzazione dell’opera;

L’opera sarà pubblica, ma in concessione per 73 anni alla società sportiva. La capienza cala a circa 18mila posti, anche se i volumi restano gli stessi, così come rimarrà anche l’area a verde dietro il Pal Aramini, con un campo per street basket che potrà essere usato, solo nei giorni delle partite, per allocare mezzi per le trasmissioni televisive delle partite dell’Empoli Fc. Rimarranno le realtà sportive presenti attualmente sotto alla Maratona.

I prossimi passi prevendono la dichiarazione di Pubblica Utilità, condizionata al rispetto di tutte le indicazioni emerse dalla conferenza dei servizi. A quel punto si potrà procedere all’assegnazione dei lavori.