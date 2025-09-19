Attualità

PRATO - Stop sfruttamento e illegalità nel distretto, Sudd Cobas sfila nel centro di Prato. I committenti convocati a un tavolo istituzionale

Dopo l'aggressione che ha mandato all'ospedale un operaio in presidio, il sindacato torna a chiedere che la committenza si assuma la responsabilità di controllare le condizioni di lavoro nelle ditte a cui fornisce commesse. Il Comune di Montemurlo al fianco dei lavoratori. Domani il corteo dal Serraglio al Palazzo dell'Industria
Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

“I committenti devono decidere se continuare ad essere la causa del problema o parte della soluzione”. Sudd Cobas tira dritto e alla vigilia della manifestazione per i diritti e la dignità nelle filiere del Made in Italy insiste sull’assunzione di responsabilità della committenza rispetto alle condizioni di lavoro degli operai. E’ un treno in corsa il sindacato autonomo: i pugni che nei giorni scorsi hanno mandato all’ospedale uno dei lavoratori in presidio, sono ulteriore spinta alla lotta contro ogni forma di illegalità nel distretto. L’obiettivo non è far chiudere una ditta per lasciare il posto ad un’altra che offre le stesse condizioni di lavoro: “L’obiettivo – spiega Luca Toscano, anima del sindacato – è affermare la legalità, mantenere i posti di lavoro degli operai che hanno acquisito diritti. L’aggressione ad un nostro iscritto è avvenuta davanti ad una ditta che ha regolarizzato i lavoratori e poi, con la delocalizzazione, intende scaricarli e rimpiazzarli con altri” (una versione fermamente smentita dalla proprietà: “Qui se chiudiamo è perché i lavoratori in presidio fanno saltare le commesse e dunque i guadagni”).
A fianco di Sudd Cobas il sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia, Simone Calamai: “Ho contattato alcuni committenti della confezione e ho trovato la disponibilità – le sue parole – a partecipare la prossima settimana a un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo in questa vicenda”. Calamai precisa che non si tratta di un tavolo sindacale quanto di “un incontro promosso da un’istituzione che vuol provare a far incontrare chi crede in una filiera sana e in un lavoro rispettoso dei diritti delle persone e della legalità”.
L’aggressione davanti alla confezione ‘L’Alba’, azienda a gestione albanese che conta più di 40 operai tra i quali diciotto tra bengalesi, cingalesi e pachistani iscritti al sindacato, è solo l’ultimo fatto di violenza contro chi bussa alle porte di Sudd Cobas per chiedere tutele. “Il distretto è una stratificazione di imprese, interessi e profitti – spiega Luca Toscano – una filiera sempre più lunga che noi scaleremo fino ad arrivare, con i nostri presidi, davanti alle vetrine dei brand”.
Domani, sabato 20 settembre, sarà il giorno della grande manifestazione organizzata da Sudd Cobas: partenza dal Serraglio, arrivo in via Valentini, sotto il Palazzo dell’Industria, casa del Sistema Moda chiamato a decidere “da che parte stare e come starci”. (nt)

